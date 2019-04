Liliane Rovère violée à 18 ans : pourquoi elle n'a rien voulu dire

Liliane Rovère, l'interprète d'Arlette dans la série Dix pour cent, a eu une vie "mouvementée". C'est en tout cas ce qu'elle raconte dans sa nouvelle autobiographie, La Folle vie de Lili (édition Robert Laffont). Ce 11 avril 2019, la comédienne de 86 ans a accordé une interview au Parisien : un entretien au cours duquel elle s'est notamment confiée sur le viol dont elle a été victime lorsqu'elle était jeune, au début des années 1950.

Après avoir grandi cachée comme de nombreux juifs durant la Seconde Guerre mondiale, elle se passionne dès l'adolescence pour le jazz, qu'elle écoute dans les clubs parisiens : "C'était difficile de m'empêcher de sortir, je ne sais pas si je maîtrisais bien la situation", confie-t-elle. D'ailleurs, à 18 ans, elle quitte le Club Saint-Germain avec deux amis qui l'emmènent en voiture dans les bois, où ils la violent : "Je ne me suis pas débattue, je n'ai pas imploré, je suis restée muette, se souvient-elle. C'était ce que je pouvais faire de mieux." Une fois rentrée chez elle, l'actrice explique avoir décidé de ne pas s'attarder sur cette agression : "Pas que je n'ai pas eu peur ou mal. Mais je n'avais pas envie de me pourrir la vie avec ce truc-là, on me l'a assez pourrie ce jour-là."

Celle qui fut deux années durant la compagne de Chet Baker raconte également avoir peut-être échappé au pire plus tard, dans les années 1970, lorsqu'elle a croisé la route du Yougoslave Milivog Milosavlsevic, connu comme l'étrangleur des parkings du 10e arrondissement de Paris : "Je le rencontrais plusieurs fois à l'hôtel, je ne voulais pas qu'il entre chez moi, je n'avais pas confiance (...). J'ai eu de la chance... Si j'avais refusé ses avances, il m'aurait peut-être tuée. Étranglée..."