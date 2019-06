Liliya Novikova : Mort à 26 ans de la professionnelle du poker par électrocution

Liliya Novikova, joueuse de poker professionnelle très populaire dans son pays d'origine, la Russie, a trouvé la mort en s'électrocutant dans sa salle de bain, le 12 juin 2019. Le DailyMail rapporte que son corps sans vie a été retrouvé dans sa salle de bain, à son domicile de Moscou, situé dans le quartier huppé de l'avenue Koutouzov. Un appareil électrique aurait causé la mort de cette jeune femme de 26 ans. Alors que le DailyMail évoque un "chargeur de téléphone", le Sun parle plutôt d'un "sèche-cheveux".

Liliya Novikova était très douée avec les chiffres et était diplômée d'une grande école russe d'ingénieurs. Elle avait signé un contrat avec PokerStars, possédait sa propre salle de jeu en ligne et animait de nombreuses masterclass et ateliers. Elle est décrite par plusieurs médias locaux comme "la joueuse de poker la plus jolie" de Russie et avait ouvert son propre site de produits dérivés. La jeune femme pratiquait également le cyclisme, le snowboard et la boxe.

Ce sont les parents, inquiets de ne pas avoir de nouvelles de leur fille, qui ont donné l'alerte à un voisin. Lorsqu'il est entré dans l'appartement, c'est lui qui a retrouvé le corps inanimé de Lilyia Novikova au sol. "Lors des premières examinations du corps, des signes d'électrocution ont été relevés", ont appris les autorités russes. Il serait également possible que la professionnelle du poker se soit violemment cognée la tête après s'être légèrement électrocutée avec un appareil électrique, causant sa mort. Les investigations sont toujours en cours.