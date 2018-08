Lily Aldridge est enceinte : Le mannequin dévoile ses jolies rondeurs

L'heureuse nouvelle de ce début de semaine concerne Lily Aldridge ! Le mannequin est enceinte et attend son deuxième enfant. Elle expose ses premières rondeurs sur les réseaux sociaux, au grand bonheur de ses millions d'abonnés.

Lily Alridge compte plus de 5 millions de followers sur Instagram. Elle y a publié une nouvelle photo ce week-end. La jolie brune de 32 ans se montre à la plage, le visage non maquillé et habillé d'un bikini dévoilant son début de baby bump. Lily écrit "SURPRISE" en légende son selfie, indiquant aux internautes qu'elle vit une nouvelle grossesse.