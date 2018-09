Lily Allen a payé des femmes pour des relations sexuelles : "Je n'ai pas honte"

Des scandales, plus ou moins directement provoqués, Lily Allen en a connu un paquet depuis le début de sa carrière faite de hauts et de bas. Sur Instagram, la star anglaise de 33 ans a révélé à ses fans un détail de sa vie méconnu et qui risque d'en choquer plus d'un(e) !

En teasant la sortie de son livre My Thoughts Exactly (prévu pour le 20 septembre 2018), la chanteuse a révélé s'être offert les services de femmes, des escorts girls. Selon le Mail Online, qui titre en assurant que Lily Allen a payé pour des services sexuels, la popstar promet d'en dire plus dans son livre. "Je détaille des choses de mes jours sombres, aux alentours de l'époque Sheezus [son troisième album sorti en 2014, NDLR]. J'ai couché avec des escorts femmes quand j'étais en tournée, parce que j'étais perdue, seule, et que je cherchais de la compagnie. Je n'en suis pas fière, mais je n'en ai pas honte. Je ne le referais pas", écrit-elle, cash.

J'ai trompé mon mari

De 2014 à 2016, Lily Allen a en effet connu des périodes creuses complexes. Son album n'a pas reçu un accueil plaisant, mais personnellement, Lily est passée d'une dépression post-partum après la naissance de Marnie, à sa séparation brutale d'avec Sam Cooper après cinq ans de mariage. "J'ai perdu mon identité. J'ai été une mauvaise mère. J'ai été mauvaise dans mon travail. Je me réveillais dans un tour bus au milieu du Wisconsin en gueule de bois. J'ai trompé mon mari", révélait-elle déjà dans une interview accordée à Vulture pour la promotion de son nouvel album studio, No Shame. On peut donc ainsi relier ces confidences passées aux dernières révélations de Lily Allen.