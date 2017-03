Lily Allen : En panique après l'accident de sa fille Marnie Rose, elle accuse

Il y a des réalités auxquelles même les stars n'échappent pas. Lily Allen en a fait l'expérience en 2015, suite à une grave blessure de sa fille Marnie. Deux ans plus tard, la chanteuse déplore encore le manque d'assistance reçu, la faute selon elle au gouvernement conservateur de l'époque...

L'incident a eu lieu il y a deux ans, au domicile de Lily Allen. Sa fille Marnie Rose, fruit de son mariage avec Sam Cooper et alors âgée de 2 ans, tombe à l'entrée de la maison et s'ouvre le menton sur une balustrade. Paniquée, sa maman appelle les secours : 30 minutes seront nécessaires avant l'intervention d'une ambulance.

Face à l'urgence, Lily Allen et sa fille blessée montent à bord d'un taxi en direction de l'hôpital le plus proche. La star britannique de 31 ans raconte la suite au podcast News Roast : "Une fois à l'hôpital, j'ai demandé : 'Où sont les urgences pour ma fille ?' On m'a répondu : 'Prenez un ticket et asseyez-vous. Ma fille avait un trou dans le cou. On ne peut pas en vouloir aux médecins et aux infirmiers, ce n'est pas de leur faute."

"J'ai vu le déclin [des services de santé]. Quand j'ai eu mon premier enfant, une sage-femme me rendait visite tous les jours. Trois ans de gouvernement par le parti conservateur, nous en avons reçu qu'une seule. C'est terrible", ajoute Lily Allen. David Cameron était alors Premier ministre. Un autre membre du parti conservateur, Theresa May, lui a succédé au 10, Downing Street en 2016.

Lily Allen était récemment de passage à Paris pendant la Fashion Week et a assisté au défilé Chanel.

La chanteuse est toujours en pleine réalisation de son nouvel album.