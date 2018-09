Lily Allen et la perte de son bébé : "Il pendait là, mort entre mes jambes"

Il y a huit ans, Lily Allen affrontait une terrible épreuve : le décès de son petit garçon, mort-né. Un sujet délicat sur lequel elle a bien voulu revenir en interview à la radio et qui a ému les auditeurs, lesquels ont réagi sur Twitter.

La chanteuse de 33 ans, qui vient de sortir son autobiographie intitulée My Thoughts Exactly, a donc parlé ouvertement de la mort de cet enfant, issu de son mariage passé avec Sam Cooper. "J'ai commencé le travail très tôt et ils ont mis un point de suture sur mon col de l'utérus pour arrêter le processus pendant au moins une semaine. J'ai finalement commencé le travail dans son intégralité et le bébé était très petit. Alors que je mettais le bébé au monde, les médecins disaient qu'il y avait un pouls mais ce n'était pas le cas, le cordon ombilical était enroulé autour de son cou... Il était vraiment trop petit", a-t-elle commencé à relater.

Lily Allen, qui a depuis accueilli deux autres enfants sa vie - Ethel, 6 ans, et Marnie, 5 ans, aussi avec son ex-mari -, a ensuite donné d'autres détails très graphiques. "Il était si petit qu'il s'est même coincé à mi-chemin et comme sa peau n'était pas encore totalement formée ils ne pouvaient pas le faire sortir avec des forceps. Ainsi, il y a eu une période de 12 heures pendant laquelle il pendait là, mort entre mes jambes. Ce qui était incroyablement traumatisant... J'ai été traumatisée et je ne pense pas que je m'en remettrai", a-t-elle ajouté.

Les propos de Lily Allen, qui a récemment relaté une glaçante agression sexuelle, ont touché les auditeurs, qui ont réagi sur la Toile. "Cela m'a fait fondre en larmes. Il faut écouter en podcast si vous l'avez raté" ; "En larmes à l'écoute de Lily Allen, très honnête et crue. J'ai hâte de mettre la main sur ton livre !" ou encore "Je viens d'entendre Lily Allen. Merci d'être si franche sur la perte de votre bébé. Vous savez, ça aide vraiment d'entendre d'autres femmes parler de leurs expériences. Je vous envoie beaucoup d'amour", peut-on notamment lire.