Lily Allen : Taclée après un tweet sur les "péd****" !

Avec les réseaux sociaux, il faut faire attention à tout ce qu'on écrit et partage... La chanteuse anglaise Lily Allen vient d'en faire l'amère expérience. Alors même qu'elle est engagée dans la cause LGBT et a même chanté sur le sujet, elle s'est fait tacler pour l'utilisation d'un mot qui n'a pas plu à certains Twittos !

Sur Twitter, Lily Allen a eu le malheur de poster le message suivant : "Les pédales détestent Trump." La chanteuse répondait à un tweet du site Gay Times qui invitait ses abonnés à écouter sa reprise, hymne contre le président républicain récemment investi de ses fonctions, de la chanson Going to a Town, de Rufus Wainwright. Lily Allen, réputée pour son langage cash, ne pensait sans doute pas à mal mais elle a énervé plusieurs utilisateurs. On pouvait ainsi lire en réponse des commentaires comme "Pitié, ne fais pas référence à nous comme des pédales, nous sommes des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres, si quelqu'un veut nous mettre une étiquette", "N'est-ce pas marrant comment certaines célébrités, dans leurs efforts pour envoyer un signal de vertu, pensent qu'elles peuvent parler au nom des autres ?" ou "Merci de ne pas collectivement nous appeler les pédales. Cela ne dérange pas certains d'entre nous mais d'autres détestent cela. Utiliseriez-vous le mot nègre pour parler d'un groupe ?".

Lily Allen a préféré ne pas entrer dans la polémique et s'est contentée de souligner dans un tweet, en réponse à un utilisateur, qu'elle ne faisait que reprendre l'un des slogans que l'on pouvait voir sur une pancarte tenue par un manifestant anti-Trump figurant dans le clip de la chanson...