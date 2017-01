Lily Collins face à l'anorexie : La fille de Phil se livre à coeur ouvert

À l'écran, la jolie Lily Collins incarne la squelettique Ellen dans son nouveau film To the Bone, présenté en avant-première au festival du film Sundance. La fille de Phil Collins campe une jeune fille qui lutte contre l'anorexie avec l'aide d'un médecin peu conventionnel (interprété par Keanu Reeves). Un rôle qu'elle a pris particulièrement à coeur puisque la brunette de 27 ans a révélé avoir autrefois souffert elle aussi de troubles similaires.

"Pour moi, ça a été un rôle très dur parce que j'ai aussi souffert de troubles du comportement alimentaire quand j'étais adolescente. J'ai publié un livre l'année dernière et j'ai écrit un chapitre à ce sujet... juste avant de recevoir le script pour le film de Marti Noxon. C'était comme si l'univers me mettait justement tous les signes sous les yeux afin que j'affronte une peur que je traînais depuis longtemps. C'est aussi l'occasion pour quelqu'un qui en a souffert d'aborder un sujet toujours très tabou chez les jeunes et d'entamer une véritable conversation", a-t-elle récemment confié aux journalistes du site IMDb.

Aujourd'hui débarrassée de ses vieux démons, Lily Collins, qui a dû perdre beaucoup de poids pour le rôle, n'a pas fait les choses à la légère. "Ça m'a forcée à me replonger dans mes émotions, mais d'une manière beaucoup plus saine et sans danger. J'ai fait appel à un nutritionniste. Et replonger physiquement là-dedans, après tout ce que j'ai vécu, c'était un peu comme revenir en arrière. C'est un film qui m'est très, très personnel", a-t-elle ajouté.

La comédienne de 27 ans, qui a donné la réplique à Julia Roberts dans Blanche Neige, a ensuite tenu à adresser directement un message à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Publiant une photo d'elle sautant de joie dans la neige après la diffusion du film, elle s'est dite "heureuse d'assumer enfin son passé" et a rappelé à ceux qui souffrent, comme elle jadis, qu'ils "ne sont pas seuls".

Coline Chavaroche