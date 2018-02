Lily-Rose Depp : Bébé, elle portait déjà les talons de sa maman Vanessa Paradis

Après avoir crevé l'écran dans les films Planetarium et La Danseuse, la fille de Johnny Depp fera prochainement son retour au cinéma. Selon Le Film Français, elle jouera ainsi dans le second long métrage de Louis Garrel, Un homme fidèle. Outre l'acteur et réalisateur, elle y donnera la réplique à l'épouse de ce dernier, Laetitia Casta.