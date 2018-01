Lily-Rose Depp change de look capillaire et opte pour du très court...

Lily-Rose Depp est un vrai caméléon. Grande adepte de nouveautés et d'essayages en tous genres, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp se plaît régulièrement à changer de look en testant notamment des perruques qui s'éloignent grandement de son style habituel.

Que cela soit pour des tests au cinéma ou simplement pour la joie de se glisser dans la peau d'une autre, l'actrice montante de 18 ans divulgue parfois des aperçus de ces essais sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, où elle est désormais suivie par plus de 3 millions de fans, la beauté franco-américaine a publié ce week-end (dimanche 7 janvier 2018) une nouvelle photo où elle apparaît métamorphosée après avoir troqué ses longs cheveux châtain contre un carré court noir à frange.