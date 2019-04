Lily-Rose Depp change de tête et surprend en poupée pop !

Lily-Rose Depp, 19 ans à peine et déjà un parcours singulier. En témoignent ces choix de rôle au cinéma, de Planetarium à La Danseuse en passant par le récent et intense Un Homme fidèle de Louis Garrel. Comme sa maman Vanessa Paradis, la jeune femme est aussi égérie de la maison Chanel. Elle pose et répond aux questions de nos confrères de Glamour, un numéro en kiosques le 6 avril 2019, et s'affiche transformée en couverture.

Le temps d'un shooting devant l'objectif du photographe Pelle Lannefors, Lily-Rose Depp se révèle en blond platine avec une frange. Ce look de poupée pop lui donne des airs de Mireille Darc et de danseuse du Crazy Horse. La mise en beauté ne manque de douceur grâce à cette bouche corail "vinyle pop", comme l'explique Lucia Píca, creative designer du maquillage Chanel. Ce n'est bien sûr qu'une perruque mais l'effet est saisissant.

Dans l'interview, la fille de Johnny Depp confie justement qu'elle serait tentée par une teinture blond platine : "Mais s'il y a un truc que j'aimerais encore mieux et que je n'ai jamais fait, c'est me teindre les cheveux en noir corbeau."

Enfant de la maison Chanel depuis son plus jeune âge, Lily-Rose Depp en est désormais l'égérie. En février, Chanel Beauty dévoilait un nouveau spot publicitaire pour le Rouge Coco Shock dans lequel la jeune actrice se dédouble.