Lily-Rose Depp : Critiquée pour sa photo topless, elle clôt le débat à sa façon

En choisissant de poster sur Instagram un cliché du photographe Tom Munro réalisé pour le magazine Vogue, Lily-Rose Depp a émerveillé autant qu'elle a scandalisé. La fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, qui fêtera ses 18 ans le 27 mai, est topless sur l'un des clichés qu'elle a d'ailleurs dans un premier temps relayé sur son compte Instagram. Avec 2,6 millions d'abonnés, aucun de ses posts ne passe inaperçu et celui-ci a été, sans surprise, particulièrement commenté.

Nommée aux César pour son interprétation dans La Danseuse, égérie de la maison Chanel comme sa maman, Lily-Rose Depp est une personnalité prometteuse qui navigue dans le milieu du show business avec beaucoup d'aisance. Bien qu'elle ait choisi de protéger jalousement sa vie privée (on sait seulement qu'elle a un petit ami mannequin, Ash Stymest) et de ne montrer sur les réseaux sociaux que ce qu'elle avait envie de montrer, impossible d'éviter toutes les attaques. Si elle avait été moquée pour sa moue boudeuse aux César, cette fois, ses détracteurs visent sa liberté de disposer de son corps. Ainsi, sur Instagram, elle a été critiquée pour avoir posé seins nus – que ses bras cachent toutefois en partie : "Elle n'a que 17 ans, cela aurait pu attendre", "C'est beaucoup trop, remet tes vêtements. Tu es bien plus belle avec", "Elle est mineure et les parents laissent faire ?"...

D'autres ont choisi d'applaudir la beauté du cliché à coups de "Bravo au photographe et merci mademoiselle Lily-Rose pour ce joli sourire qui te va très bien" ou encore "Fabuleuse comme Vanessa". Toujours est-il que ladite image, encore disponible sur le site et le compte Instagram du photographe, a disparu de celui de la demoiselle, certainement lassée par ce déferlement de commentaires. De quoi rappeler des souvenirs à sa mère, qui avait vécu une affaire semblable au même âge à l'époque du film Noce Blanche... La star, qui a connu des moments très difficiles pendant sa carrière, saura comment aider son adolescente de fille à avancer malgré la virulence des critiques.

Au même âge, à quelques mois près, une autre fille de star avait fait parler d'elle en posant topless : Chloé Jouannet, enfant d'Alexandra Lamy. Mais la notoriété de Lily-Rose des deux côtés de l'Atlantiqu, donne à ses moindres faits et gestes des proportions toujours plus énormes.