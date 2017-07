Lily-Rose Depp et Cara Delevingne : Duo renversant pour Chanel

Pour cette campagne, les deux actrices et mannequins de 18 et 24 ans ont été photographiées par Karl Lagerfeld. Elles posent sur une série de clichés en couleurs et noir et blanc et portent les pièces de la nouvelle garde-robe prêt-à-porter Chanel, des articles disponibles en boutique dès le mois de septembre.

Ainsi, Lily-Rose Depp et Cara Delevingne ajoutent une campagne publicitaire à leurs impressionnants CV mode. Côté ciné, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp a été vue en novembre dernier dans Planétarium, avec Natalie Portman. Cara est elle à l'affiche de Valérian et la Cité des Mille Planètes, en salles depuis ce mercredi 26 juillet.