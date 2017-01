Lily-Rose Depp et Jenaye Noah : Deux beautés chic au Sidaction

Alors que la Fashion Week Haute Couture vient tout juste de prendre fin à Paris, la 15e édition du Dîner de la mode du Sidaction était organisée jeudi 26 janvier au Grand Palais en présence d'un parterre exceptionnel de stars aussi mobilisées les unes que les autres.

À cette occasion, plusieurs étoiles montantes du cinéma et du mannequinat avaient répondu à l'invitation à de Line Renaud et de Pierre Bergé (tous deux à la tête du Sidaction, association fondée en 1994) pour assister au dîner et permettre ainsi de récolter des fonds au profit de la recherche contre le sida et de venir en aide aux malades en France.

Vedette incontournable de ces derniers mois, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, Lily-Rose Depp, a attiré toute l'attention des photographes lors de son arrivée sur les lieux, vêtue d'une veste noire et d'une combinaison dorée qui révélait son dos nu. L'actrice et mannequin de 17 ans, qui a défilé cette semaine en tant qu'égérie star pour la maison Chanel et qui a par ailleurs décroché sa première nomination aux César pour sa prestation dans La Danseuse, a profité de cet événement pour rencontrer de nouvelles têtes célèbres et retrouver des amies, telle que sa collègue ambassadrice Inès de la Fressange.

Outre Lily-Rose Depp, une autre "fille de" en pleine ascension était aussi présente au Grand Palais : il s'agit de Jenaye Noah (19 ans), née du second mariage de Yannick Noah avec le top britannique Heather Stewart-Whyte. Celle qui vient de défiler pour le couturier Jean Paul Gaultier avait opté pour une longue robe blanche en dentelle qui sublimait sa silhouette. Les cheveux relevés en un chignon, la jeune femme était tout simplement radieuse. Sur place, elle a notamment croisé la route d'Estelle Lefébure.

Le fils d'Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis, Gabriel-Kane Day-Lewis (21 ans), était aussi présent à ce rendez-vous très important, à l'instar de la fille de Roman Polanski et Emmanuelle Seigner, Morgane Polanski (24 ans).

Selon un communiqué officiel du Sidaction, 775 000 euros ont été collectés jeudi au profit de la lutte contre le sida. Les bénéfices de ce gala seront répartis conformément aux statuts de l'association : 50% à des programmes de recherche et de soins et 50% à des programmes de prévention et d'aide aux personnes séropositives en France et dans le monde.