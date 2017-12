Lily-Rose Depp et Julie Gayet, réunies pour les enfants hospitalisés

Quant à Omar Sy, s'il n'était pas présent pour ce 1er Noël de la tournée CéKeDuBonheur, c'est par que l'acteur césarisé est à l'autre bout du monde, au Bangladesh, auprès du peuple Rohingya. Accompagné d'amis, tels que Jérôme Jarre, DJ Snake et des youtubeurs, il a décidé de sensibiliser le grand public au quotidien terrible qu'affrontent les Rohingyas, une minorité musulmane contrainte de fuir la Birmanie. En un temps record, le petit groupe nommé Love Army s'était fixé d'amasser le plus de dons possibles en 48 heures (1,5 millions d'euros), tout en publiant de multiples vidéos sur les réseaux sociaux. "J'ai été fière de toi des milliers de fois déjà ... mais cette fois c'est une des plus grandes fiertés jamais ressentie" lui écrit Hélène Sy, laquelle a plus relayé le combat de son mari et père de ses cinq enfants, que le 1er noël de son association.