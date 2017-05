Lily-Rose Depp fête ses 18 ans : Sa tante balance une drôle de photo

Ce 27 mai, Lily-Rose Depp va souffler sur sa 18e bougie. Nul doute que cet anniversaire ô combien important en France – il signifie la majorité, l'entrée dans l'âge adulte – va assurément provoquer quelque chose de puissant pour Vanessa Paradis, sa mère. La jeune comédienne, également égérie pour le parfum Chanel N°5 n'a pas encore dit comment elle a fêté ce cap, ni où d'ailleurs.

Toujours est-il qu'il y en a une qui n'a pas attendu pour célébrer la fille de Johnny Depp, c'est Alysson Paradis, la petite-soeur de Vanessa et tante de Lily-Rose. "On s'envoie des vannes, des photos, des vidéos... comme des gamines", racontait la jeune fille désormais majeure lors d'une interview accordée à ELLE. Et justement, sur Instagram, Alysson a posté une amusante photo-dossier sur laquelle elle prend la pose avec la jeune femme, toutes deux portant une passoire en guise de chapeaux.