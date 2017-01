Lily-Rose Depp, Kaia Gerber... Les Millennials affolent la planète Mode

Le cinéma ou la mode ? Lily-Rose Depp (née le 27 mai 1999) a choisi de ne pas choisir ! À l'affiche de deux films cette année (La Danseuse et Planétarium, sortis en septembre et en novembre), l'actrice, mannequin et fille aînée de Vanessa Paradis et Johnny Depp s'est également distinguée dans le rôle d'ambassadrice Chanel. Rôle notamment assumé lors des défilés de la maison en qualité de spectatrice ou de model. Poursuivra-t-elle sa folle ascension en 2017 ? Réponse dans les semaines et mois à venir.

Le cinéma n'a en revanche pas encore ouvert ses bras à Anaïs Gallagher (née le 27 janvier 2000) ! En attendant sa première opportunité, la fille du chanteur et musicien Noel Gallagher s'éclate sur le terrain de la mode. Conviée aux événements les plus prisés, star d'une campagne publicitaire pour Reebok, l'adolescente s'impose sur la scène mode britannique. Elle y consolidera son statut de révélation.

La France aussi fait pousser de futures icônes ! Après Sonia Ben Ammar et Lily-Rose Depp, Thylane Blondeau (née le 5 avril 2001) complète le tableau. La fille de Veronika Loubry et Patrick Blondeau est elle aussi devenue une habituée des défilés et des soirées de la Paris Fashion Week. En 2016, Thylane a ajouté à son portfolio une couverture du magazine L'Officiel.

"À quoi rêvent nos enfants ?", demandait alors la publication. À une illustre carrière à la Kate Moss, devenue créatrice d'agence et justement décidée à faire exploser de nouveaux talents.

L'autre visage chouchou de la modosphère est celui de Kaia Gerber (née le 3 septembre 2001). Faite égérie beauté de Marc Jacobs et primée aux Daily Front Row's Fashion Media Awards, Kaia a vécu une année 2016 grandiose ! Elle aura également posé à deux reprises en couverture de deux Vogue différents, éditions Paris et Nederland, en compagnie de sa mère Cindy Crawford. L'illustre top model de 50 ans veillera en 2017 et à l'avenir sur l'évolution de son adolescente.

Vous en savez désormais un peu plus sur les futures stars de la mode de 2017. Mesdemoiselles, faites-nous rêver !