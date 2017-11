Lily-Rose Depp : La fille de Vanessa Paradis et son chéri ont-ils rompu ?

Samedi 4 octobre, Ash Stymest a posté sur Instagram l'image d'un coeur brisé en 2. Les plus de 48 000 abonnés du mannequin de 26 ans ont immédiatement réagi en commentant la photo de questions. Leurs interrogations se sont portées sur sa petite amie, Lily-Rose Depp, avec qui Ash a été photographié la veille.

Vendredi après-midi, Lily-Rose et Ash se sont rendus au centre commercial The Grove, à Los Angeles. La fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, 18 ans, a effectué quelques emplettes au magasin de produits de beauté Sephora. Habillée d'un gilet court, d'un jean et de baskets Jordan, l'égérie Chanel a tenté, sans succès, d'éviter les photographes présents.

Tout de noir vêtu avec un t-shirt à l'effigie du groupe Metallica, Ash Stymest n'avait en rien l'air chagriné ou contrarié. Un élément relevé par plusieurs followers du mannequin, qui mènent l'enquête et poursuivent une autre piste que celle de la rupture.

En attendant une réaction des intéressés, le débat est toujours sur Instagram. Qui de Lily-Rose ou d'Ash s'exprimera le premier ?