Lily-Rose Depp lovée contre sa maman Vanessa Paradis : Glamour et tendresse

Ce vendredi 24 février, Lily-Rose Depp sera à la Salle Pleyel à Paris pour assister à la 42e cérémonie des César. En lice pour le prix de Meilleur espoir féminin, la jeune fille pourra naturellement compter sur le soutien de Vanessa Paradis, avec qui elle pose pour un magazine.

Mère et fille apportent en effet leur soutien à l'organisation Planned Parenthood, se dressant ainsi, indirectement, contre la politique du président Donald Trump.

Lily-Rose Depp et Vanessa Paradis forment un duo adorable pour le magazine Our City of Angels ! Les stars de 17 et 44 ans ont participé à un shooting dans une chambre d'hôtel sous l'objectif du photographe David Mushegain.

Sur la première des deux images de leur série photo, la jeune ambassadrice de la maison Chanel et sa maman portent des robes de chambre identiques. Sur le second cliché, une Lily-Rose naturellement habillée en Chanel, est allongée sur un lit.

Lily-Rose Depp en couverture du premier numéro d'Our City of Angels, sorti en mars 2016.