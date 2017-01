Lily-Rose Depp parrainée par son oncle Guillaume Gouix : Une étoile si gracieuse

Elle était attendue avec impatience ce 16 janvier place Vendôme dans les salons Chaumet, prestigieux joaillier partenaire de l'Académie des arts et techniques du cinéma qui organise les César. Lily-Rose Depp a 17 ans et une aura déjà impressionnante. La fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp est l'une des Révélations, les 34 comédiens prometteurs de l'année 2016 qui ont toutes les chances d'être nommés dans la catégorie meilleur espoir des César. Au cours de cet événement qui précède les nominations et la remise des prix, toutes les Révélations avaient donc rendez-vous pour une soirée donnée en leur honneur, immortalisée par un court métrage réalisé par Valérie Donzelli et diffusé dans la salle. Certes, ses parents ont fait d'elle, sans le chercher, une célébrité, mais c'est grâce à son seul talent et à sa détermination qu'elle est devenue une actrice, une vraie.

Pour les sceptiques, il suffit de regarder sa prestation dans La Danseuse de Stéphanie Di Giusto, face à Soko. La réalisatrice était d'ailleurs présente lors de la soirée des Révélations, attendant avec impatience de retrouver celle qu'elle a choisie pour incarner la fascinante et manipulatrice Isadora Duncan, afin de célébrer avec elle ce beau coup de projecteurs organisé par la maison Chaumet. La réalisatrice a misé non pas sur une "fille de stars" mais sur une artiste dont le charisme habite l'écran. Elle ne s'est pas trompée : l'arrivée de son personnage fait basculer le parcours, à la fois tragique et grandiose, de l'héroïne Loïe Fueller. On a parié sans prendre de risque avec la cinéaste sur l'énorme probabilité de voir la jeune artiste nommée meilleur espoir, car si tous les comédiens présents sont talentueux, il y a dans son jeu une évidence qui fascine et qui apparaît tout aussi éclatante dans son autre long métrage, Planetarium, avec Natalie Portman. Comment ne pas faire le lien avec le trophée que sa mère avait reçu, au même âge, pour Noce Blanche...

Un étrange parallèle peut se faire aussi entre son rôle dans La Danseuse et son arrivée chez Chaumet hier soir : elle attire toute la lumière et promène sa silhouette gracile, sa moue boudeuse ou malicieuse selon les moments. Pour l'accompagner dîner au Meurice avec tous ses jeunes camarades, l'égérie de Chanel a choisi comme parrain l'excellent Guillaume Gouix, qu'on verra dans la peau d'Alain Prost prochainement sur grand écran. Ce dernier est un comédien que la demoiselle admire, mais c'est aussi un proche puisqu'il est le compagnon de sa chère tante, Alysson Paradis, avec qui il a eu un fils. Leur complicité saute aux yeux devant les objectifs mais aussi autour d'une coupe de champagne Ruinart. Celle qui avait fait sensation au dernier Festival de Cannes a fait un bain de foule chic et cinéphile hier soir, se préparant à merveille au grand saut des César.

Les nominations des César seront annoncées le 25 janvier

La 42e cérémonie des César, présentée par Jérôme Commandeur, se déroule le vendredi 24 février