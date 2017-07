Lily-Rose Depp publie une photo de sa mère Vanessa Paradis jeune

"Ma maman à moi", écrit Lily-Rose Depp en légende cette image partagée sur Instagram, dans la soirée du samedi 8 juillet. Le photographe et réalisateur Jean-Baptiste Mondino, un fréquent collaborateur de Vanessa Paradis, en est l'auteur. Sa mise en ligne par Lily-Rose a déclenché une avalanche de likes et de commentaires des plus de 3 millions d'abonnés de la jeune femme. De nombreux utilisateurs soulignent la ressemblance entre Vanessa Paradis et sa fille.

La distance la séparant de sa mère serait à l'origine de ce coup de blues exprimé par Lily-Rose à travers des émoticônes contrariées. La jolie blonde est actuellement à Los Angeles et y profite de vacances. Elle y a été photographiée ce week-end (dimanche 9 juillet) : accompagnée d'une femme, madame Depp profitait d'un après-midi ensoleillé. Un top rose, un short en jean Levi's, des baskets blanches Reebok et un sac à dos en cuir matelassé Chanel composaient sa tenue du jour.

Été oblige, Lily-Rose conserve son uniforme de saison...