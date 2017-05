Lily-Rose Depp : Sans maquillage à Tokyo pour rencontrer ses fans

Un air de Fashion Week souffle sur la fashionsphère ! Il est insufflé par Chanel, qui présentera mercredi dans la capitale japonaise sa collection Métiers d'Art Paris Cosmopolite (dévoilée une première fois en décembre, à l'hôtel Ritz à Paris). Lily-Rose Depp en sera la star. L'actrice, mannequin et fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp y a posé ses valises ce mardi 30 mai.

Lunettes de soleil sur le nez, passeport en main et baskets Chanel aux pieds, Lily-Rose Depp a tenté sans succès de passer incognito à l'aéroport de Narita. Une timidité troquée pour un sourire lumineux face à l'accueil chaleureux que plusieurs fans lui ont réservé. Lily-Rose est allée à leur rencontre et a signé quelques autographes avant de quitter le terminal et de monter à bord d'un véhicule affrété pour son arrivée.

Ce week-end, Lily-Rose Depp a fêté ses 18 ans. La révélation du film La Danseuse (sortie en septembre dernier) a reçu de nombreux messages de followers et de proches, à l'image de sa tante Alysson Paradis.

Côté cadeaux, la jolie blonde sera certainement gâtée par la maison Chanel. Elle n'a, jusque-là, reçu qu'un chapeau miniature. Son généreux donateur reste inconnu...