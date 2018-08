Lily-Rose Depp sensuelle en soutien-gorge : Ses fans sont in love !

Et en même temps, il y a aussi – et encore heureux, ils sont majoritaires – des commentaires élogieux sur la photo et la beauté que dégage Lily-Rose. "Tu es tellement belle", "Magnifique", "Belle comme toujours", "Réellement magnifique superbe et ravissante", "Je pense que t'es parfaite", "Jolie comme un coeur"... Les fans gagas et amoureux n'ont pas manqué d'affirmer leur amour pour l'actrice, qui a trois projets à venir : The King avec Timothée Chalamet et Robert Pattinson pour le compte de Netflix, Les Fauves avec Laurent Lafitte dont la sortie est prévue pour le 23 janvier 2019, et enfin L'homme fidèle de et avec Louis Garrel et Laetitia Casta (sortie le 20 mars 2019).