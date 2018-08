Lily-Rose Depp sexy en maillot : Ses détracteurs l'humilient et l'insultent !

Depuis qu'elle a fait le choix de briller dans la lumière et de quitter l'ombre de ses illustres parents, Vanessa Paradis et Johnny Depp, Lily-Rose Depp vogue de succès en succès. La contrepartie, c'est d'avoir des détracteurs. Et ces derniers ne manquent pas d'égratigner violemment cette "fille de", actrice, mannequin et égérie.

Sur son compte Instagram, la maison Chanel a posté une photo de la muse de leur N°5. La jeune femme de 19 ans pose dans un maillot de bain une-pièce de la griffe, dans une position plus sexy que lascive. Pourtant, les fans de la marque de luxe n'ont pas tous aimé ce post. Dans les commentaires, de nombreuses réactions l'attaquent violemment, s'en prenant à sa position, son physique ou encore ses parents...

"Aucune classe, aucune élégance, elle fait pitié et... et... marre de sa moue sur chaque photo !!", se plaint notamment un internaute. "Avec un peu d'effort, elle pourrait se plier encore un peu plus", ironise un Latin. "Horrible c'est un bien grand mot mais sans charisme oui et surtout je trouve la pose trop subjective quand on sait l'âge quel a..." (sic), surenchérit un autre. Et les adjectifs ne manquent pas pour descendre la belle en flèche : "Elle n'est ni assez attirante ni assez belle pour être un mannequin", "Rien de beau", "Toujours trop inutilement sexy et provocante", "Trop nul la gamine", "Très fade"...

Fort heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses fans. "Tu es juste magnifique et laisse séduire les mauvaises langues, ta beauté parle d'elle-même", résume fort bien une internaute.

Chanel en prend également pour son grade. "La pire photo Chanel jamais prise, c'est moche et je ne vois aucun professionnalisme là-dedans", dénonce-t-on ; "Ohh mon dieu, Chanel, vous avez sérieusement déraillé avec ce cliché !", rétorque une autre personne.