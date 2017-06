Lily-Rose Depp : Shoppeuse sexy à l'approche de l'été

J-2 avant le début de l'été ! Il a déjà commencé pour Lily-Rose Depp qui, quelques jours avant la publication d'une photo d'elle topless, a donné à ses admirateurs une charmante leçon de mode estivale. Un top blanc et un jean composeront son uniforme pour la saison...

Lily-Rose Depp a été aperçue à West Hollywood le mercredi 7 juin, en compagnie de ses amis Leila Rahimi et Walker Bunting. Le trio a profité d'un après-midi ensoleillé pour visiter les boutiques de la ville voisine de Los Angeles (et du comté de Los Angeles). Lily-Rose portait à cette occasion un top blanc à même la peau, un jean Levi's par RE/DONE et des bottes violettes. Un sac à dos noir en cuir Chanel et des lunettes de soleil accessoirisaient sa tenue.

Il y a quelques jours, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp était à Tokyo, sur demande de Chanel. La maison française a présenté dans la capitale japonaise sa collection Métiers d'Art Paris Cosmopolite, révélée une première fois à Paris en décembre dernier. Lily-Rose Depp a participé aux deux défilés au même titre qu'un autre mannequin, la fille de Yannick Noah et Heather Stewart-Whyte, Jenaye Noah.

Entre le 70e Festival de Cannes, son 18e anniversaire et ce défilé de mode à Tokyo, Lily-Rose Depp a vécu un printemps chargé. L'heure est au repos pour la jeune femme, présente ce jeudi 15 juin à la cérémonie de remise de diplômes de son ancien lycée, située à Glendale, en Californie.

Ce week-end, Lily-Rose s'est rendue au parc d'attractions Mickey's Toontown, un parc Disney, à Anaheim.