Lily-Rose Depp : Sortie stylée et sensuelle après des retrouvailles en famille

La jolie Lily-Rose Depp (18 ans) est de retour à Los Angeles. La fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis a retrouvé le soleil de Californie après quelques jours en France. L'actrice et mannequin est apparue radieuse et épanouie tandis qu'elle se baladait, le 12 juillet dernier.

L'égérie de la maison Chanel s'est dévoilée au naturel, splendide dans une belle robe rouge qu'elle portait sans soutien-gorge, comme de nombreuses autres stars à Hollywood qui ont succombé à cette nouvelle tendance.

Une habitude que la jeune femme de 18 ans a vite adoptée puisque, deux jours plus tôt, elle était déjà photographiée en train de se balader avec un petit bustier blanc porté à même la peau. Une pièce associée à un jean slim gris et une paire de mules de couleur rouge. La fille de Vanessa Paradis a donc une nouvelle fois prouvé qu'elle était une it-girl.

La star du film La Danseuse venait justement de quitter sa mère après un séjour en France où elle a pu savourer des retrouvailles en famille. Lily-Rose a passé du bon temps avec l'interprète de l'inoubliable Joe Le Taxi, son petit frère Jack (15 ans), ainsi que l'acteur et écrivain Samuel Benchetrit, sans oublier sa tante Alysson Paradis. Celle-ci a d'ailleurs publié plusieurs photos d'elle et de Lily-Rose sur sa page Instagram.

"K.I.D.S", a-t-elle écrit en légende d'un selfie sur lequel on peut la voir en compagnie de son chéri, Guillaume Gouix, de la belle Lily-Rose et de son frère. La petite soeur de Vanessa Paradis a aussi partagé avec ses fidèles abonnés un tendre selfie d'elle et Lily-Rose, en légende duquel elle lui a témoigné tout son amour.