Lily-Rose Depp topless : La fille de Vanessa Paradis, rebelle subtile et sexy

À 18 ans, la discrète Lily-Rose Depp n'est pas de ces jeunes starlettes qui font couler de l'encre pour des tenues, poses ou performances sulfureuses. Égérie Chanel, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp doit incarner une forme d'élégance pure, la quintessence du glamour contemporain, tout en ayant le charisme suffisant pour envoûter les masses. Et la belle sait très bien faire... même lorsqu'elle ose avec un soupçon de rébellion.

Sur Instagram, la jeune star – qui a fêté ses 18 ans fin mai – a posté ce 15 juin une photo qui risque encore de faire couler de l'encre. L'actrice de Planetarium et La Danseuse prend la pose, lunettes de soleil chic sur le nez, les épaules dénudées mais ce n'est pas tout... Elle apparaît en effet topless, mais la photo est subtilement cadrée au niveau de sa poitrine, qu'elle cache avec ses mains. En légende, Lily-Rose se fait explicite : "Pas de traces de bronzage s'il vous plaît." En commentaires, ses fans saluent sa beauté et le style de la photo. Néanmoins, quelques curieux ne manquent pas de l'épingler. "Elle a eu ses 18 ans le 27 mai et elle pose déjà nue", écrit par exemple l'un d'eux, au milieu des commentaires élogieux.