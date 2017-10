Lily-Rose Depp topless pour une déclaration d'amour... à sa mère

Sauf que lorsqu'on y regarde de plus près, sur le mur sont accrochées trois photos mettant en scène une certaine... Vanessa Paradis, la mère de Lily-Rose. En vérité, ce shooting date de fin août. La fille de Johnny Depp participait alors à une séance photo pour le CR Fashion Book de Carine Roitfeld, devant l'objectif de Steven Klein. Le photographe n'est pas inconnu de Vanessa Paradis puisqu'il l'avait déjà shootée plusieurs années auparavant. De superbes clichés en noir et blanc d'une chanteuse française adolescente, sexy et envoûtante, en était ressortis.

Aujourd'hui, il récidive avec la fille, avec le même esprit légèrement dérangeant, rock et transgressif.