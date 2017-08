Lily-Rose Depp toujours amoureuse : Une tendre déclaration à son chéri mannequin

C'est une histoire qui commence à durer ! Entre Lily-Rose Depp et Ash Stymest, c'est l'amour fou. Et la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp l'a encore prouvé en postant une tendre déclaration à son boyfriend dont c'était le 26e anniversaire, le 31 juillet. "Joyeux anniversaire", a-t-elle écrit avec un emoji coeur transpercé d'une flèche en légende d'un selfie où les deux tourtereaux posent ensemble.