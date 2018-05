Linda Hardy – Demain nous appartient : Kilos en plus, cellulite... Elle assume !

Un nouveau personnage vient d'arriver dans la série Demain nous appartient (TF1). Ce 9 mai 2018, Clémentine, "une prof au tempérament assez fort" interprétée par Linda Hardy, a en effet rejoint Ingrid Chauvin à Sète pour le plus grand bonheur des téléspectateurs de la série à succès.

Interrogée par Télé Loisirs quant à cette nouvelle expérience, la sublime ex-Miss France 1992, que l'on avait jusque-là appréciée dans des rôles de policières (Section de recherches...), a accepté d'en dire plus sur ce personnage qui cette fois "vient du sport de haut niveau" et qui a "une autorité naturelle" : "Je n'avais pas très envie de jouer un rôle de flic pour un rendez-vous quotidien. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ce fut une surprise de voir qu'ils m'avaient imaginée en prof de sport !" Et l'ex-reine de beauté d'ajouter : "Du sport, je n'en faisais plus trop ces derniers temps. Je me suis depuis remise au yoga et un peu à la natation, j'ai envie de tester la boxe. Pour moi, le sport est un exutoire contre le stress et c'est surtout bon pour la santé."

Linda Hardy (44 ans) l'a aussi reconnu bien volontiers, bien qu'elle doive incarner une prof de sport particulièrement séduisante, elle n'a plus le corps parfait qu'elle affichait autrefois. "Je sais que mon physique est plutôt agréable. Je sais aussi que je ne suis plus la fille que j'étais à 20 ans, les deux ou trois kilos en trop et la cellulite sont là. Mais je sais aussi que ce qui compte dans la vie, c'est le charme. Et ma force est d'être une fille plutôt énergique et gaie. Je rigole beaucoup !", a-t-elle commenté.

Les premiers pas de Linda Hardy dans Demain nous appartient, c'est chaque soir à partir de 19h20 sur TF1.