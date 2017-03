Linda (Les Anges) en deuil : Sa maman est morte, elle est orpheline

Nouveau coup dur pour Linda. La célèbre maman d'Alexandre dans Qui veut épouser mon fils ? saison 2 et doyenne des Anges sur NRJ12 est en deuil. Quelques mois après avoir perdu son père, c'est sa mère qui est décédée.

Le 26 mars dernier, c'est sur Twitter qu'elle a rendu l'information publique : "Tellement triste. Ce soir maman nous a quittés. Elle a rejoint mon père. Repose en paix ma petite maman on t'aime tellement."

Un message qui a bouleversé ses followers, lesquels ont été nombreux à lui adresser leurs condoléances. Dès le lendemain, Linda a donc tenu à leur adresser un message : "Bonjour à tous. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de condoléances. Demain elle reposera en paix avec mon père. Je vous aime."

Puis la candidate de télé-réalité a dévoilé une photo de sa maman prise chez le coiffeur et légendée avec tendresse : "Elle était belle ma mère. Tu vas me manquer et c'est la seule image que je veux garder de toi ! Je t'aime maman."