Linda (Les Anges) : Son fils Alexandre est devenu papa !

Avant de devenir la doyenne des Anges 6 (NRJ12), Linda a participé à l'émission Qui veut épouser mon fils ? (TF1) durant laquelle son fils Alexandre, qui vivait encore chez elle à l'époque, cherchait l'amour. Six ans après le tournage, mère et fils ont une bonne nouvelle à annoncer !

C'est sur Instagram que Linda a révélé à ses followers que son fils, marié en juillet 2014 à sa belle Audrey, était devenu papa. En légende d'un cliché sur lequel elle apparaît au côté d'Alexandre, elle a indiqué : "Bonjour, bonne nouvelle, je viens d'avoir un petit-fils donc je suis grand-mère et mamie à la fois ! Très grande joie et beaucoup de bonheur pour nous tous et félicitations aux parents."