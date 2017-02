Lindsay Lohan : Pas encore convertie à l'islam, elle prône l'unité avec Trump

Lindsay Lohan prête un intérêt inattendu à l'islam depuis plusieurs semaines. Mobilisée auprès des réfugiés syriens – un engagement humanitaire tout aussi surprenant –, l'actrice américaine de 30 ans semble engagée dans une nouvelle voie. Ce qui ne l'empêche pourtant pas de continuer à rêver de cinéma.

Installée à Londres, Lindsay Lohan se trouvait à New York en fin de semaine dernière, un retour sur le sol américain qu'elle redoutait tout particulièrement depuis son rapprochement de la religion musulmane et l'élection de Donald Trump.

Lors d'un Facebook live réalisé pour le Daily Mail, Lindsay Lohan s'est confiée sur son rapport à l'islam. Est-elle convertie comme les dernières rumeurs le laissaient entendre ? "J'étudie le Coran. C'est un processus de se convertir. Je respecte toutes les religions... C'est une belle religion et je suis quelqu'un de très spirituel. C'est quelque chose que j'étudie", a-t-elle admis. Mais il est impossible de parler, à l'heure actuelle, de véritable conversion. "Vous ne pouvez pas vous convertir du jour au lendemain. Mais tout est possible", a-t-elle ajouté, laissant planer le doute.

Souvent en Turquie ou en Grèce ces derniers temps, Lindsay Lohan s'est dite "effrayée" de revenir aux États-Unis, appelant à l'unité autour de Donald Trump, choisi pour remplacer Barack Obama à la Maison Blanche. "Il est le président, il faut se joindre à lui", a-t-elle commenté. La starlette en profite pour lancer un nouvel appel au président américain en l'invitant à rencontrer, comme elle l'a fait, le président turc Erdogan : "Ce serait une chose positive pour les États-Unis de montrer leur intérêt et leur soutien."

LiLo dans Mean Girls 2 ?

Si la religion et l'humanitaire permettent à Lindsay Lohan d'aborder la vie plus posément, elle n'en oublie pas pour autant sa carrière. Son coeur appartient toujours au cinéma. "J'adore jouer. C'est mon point fort", a-t-elle indiqué lors du Facebook live. Elle rêverait de jouer Ariel la petite sirène au cinéma, sauf que ce rôle a été attribué à Chloe Grace Moretz. Elle est également enthousiaste à l'idée de pourvoir reprendre son rôle de Cady Heron dans une suite de Mean Girls. "Mean Girls 2 serait super, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée", a-t-elle indiqué. Il ne reste pas plus qu'à voir si ses appels seront entendus alors que sa dernière véritable prestation remonte à 2014, lorsqu'elle avait fait une apparition dans The Canyons.