Lindsay Lohan perd un procès : Elle se croyait influente, et en fait non !

Lindsay Lohan l'a mauvaise et elle a de quoi être dégoûtée. L'ex-idole des jeunes aux États-Unis a perdu son procès contre les producteurs d'un des plus célèbres jeux vidéo au monde, Grand Theft Auto (GTA). On a appris que la plainte de l'actrice contre les créateurs du 5e opus de cette saga, avait été rejetée par un tribunal de New York le jeudi 29 mars. Dans sa plainte initiale, la comédienne starisée par À nous quatre, Freaky Friday et Lolita malgré moi accusait les concepteurs du jeu vidéo sorti en 2013 d'avoir créé le personnage de Lacey Jonas à son image et d'avoir ainsi empiété sur sa vie privée.

Il faut dire que les ressemblances physiques entre Lohan et le personnage fictif de GTA V étaient assez troublantes. Mais pour le juge, la bimbo blonde du jeu vidéo a beau ressembler de près ou de loin à Lindsay Lohan, cela n'implique aucunement une atteinte à sa vie privée. D'autant que "le travail des artistes n'est qu'une représentation satirique du style, de l'apparence et du caractère d'une femme d'une vingtaine d'années fréquentant la plage".

Sauf que le personnage de Lacey est aussi une jeune femme qui se cache des paparazzi dans le Downtown Vinewood (version fictive d'Hollywood) après avoir été l'idole des adolescents dans des films populaires. Elle est soucieuse de son image, et laisse même entendre qu'elle a une tendance à l'anorexie. Toute ressemblance avec une certaine Lindsay Lohan ne serait ainsi que pur hasard...

Dans la même veine, l'actrice de la télé-réalité Mob Wives Karen Gravano poursuivait également la compagnie, alors qu'elle trouvait que le personnage d'Antonia Bottino était calqué sur sa personne. Il faut dire que ce personnage est la fille d'un patron du crime. Elle a également perdu devant la justice.