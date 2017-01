Lindsay Lohan rencontre le président turc et interpelle Donald Trump !

Depuis qu'elle ne fait plus de cinéma, Lindsay Lohan s'est trouvé une nouvelle occupation : l'humanitaire. L'actrice américaine, dont la possible conversion à l'Islam fait débat, poursuit ainsi son engagement auprès des réfugiés syriens. Elle vient même de s'offrir une rencontre on ne peut plus inattendue pour en discuter...

Après avoir fait le ménage sur son compte Instagram, Lindsay Lohan y a fait son retour le 27 janvier pour illustrer son rendez-vous avec Recep Tayyip Erdogan, le très décrié président turc, et son épouse Emine. "Quel rêve que d'avoir été invitée par monsieur le président Erdogan et la première dame à leur domicile. Leurs efforts pour aider les réfugiés syriens sont vraiment une source d'inspiration. La paix commence maintenant. S'il vous plaît, la paix @therealdonaldtrump. Alaikum Salam", a-t-elle écrit en légende d'un cliché pris à Ankara. La starlette, qui semble avoir remis sa vie de bons rails après des années de débauche, a ainsi interpellé le nouveau président républicain. Donald Trump est en effet sous le feu des critiques après avoir signé un décret interdisant l'entrée sur le sol américain aux ressortissants de plusieurs pays musulmans (Syrie, Somalie, Yémen, Irak, Libye, Iran et Soudan).

Lindsay Lohan, ravie de sa rencontre, a posté une seconde photo qu'elle a ainsi légendée : "Ceci. Maintenant. Ce moment. Le moment d'une vie. Il existera pour toujours. #paix #2017 #lemondeestplusgrandque5 [une référence aux pays membres permanents de l'ONU, NDLR] le club Lohan est fait pour rendre les autres heureux." L'actrice a également rencontré la jeune Syrienne Bana Alabed, qui avait ému les internautes en tweetant sur les horreurs de la guerre dans son pays.

Selon le Haut Commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR) plus de 2,7 millions de réfugiés syriens sont aujourd'hui en Turquie.