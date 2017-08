Lindsay Lohan : Sa belle-mère crie au kidnapping, elle termine en hôpital psy

Kate Major, la femme de Michael Lohan, a une nouvelle fois eu maille à partir avec la police, comme le rapporte TMZ.com. Ivre, elle a menacé son mari et a appelé la police pour faire croire au kidnapping de leurs enfants... Malheureusement, tout cela s'est retourné contre elle !

Le site TMZ relate que Kate Major est rentrée à son domicile de Boca Raton, en Floride, vendredi 18 août 2017, aux alentours de 18h, complètement ivre. Face à ce comportement, son mari Michael Lohan (57 ans) a décidé d'aller faire un tour avec leurs enfants Landon (3 ans) et Logan (1 an et demi) mais la jeune femme a appelé la police pour signaler leur kidnapping ! Les enregistrements de l'appel passé au 911 prouvent qu'elle a également physiquement menacé son époux. Lors que la police s'est rendue à leur domicile, Michael Lohan avait réapparu et il a montré une vidéo aux agents pour prouver qu'il n'avait pas kidnappé leurs enfants et que son épouse était ivre.

Kate Major a alors été emmenée en cellule. Elle n'a passé que quelques heures derrière les barreaux pour les menaces physiques qu'elle avait proférées au téléphone. La police de Boca Raton a ensuite confirmé avoir utilisé la loi Florida's Baker Act, qui l'autorise à envoyer de force un individu en évaluation psychiatrique. Pour l'heure, elle serait toujours internée.

Kate Major avait demandé le divorce il y a deux ans mais la procédure semble au point mort et le couple vit toujours sous le même toit. Au fil des années, ils ont régulièrement fait intervenir la police chez eux pour des faits de violences domestiques...

