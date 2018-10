Lindsay Lohan : Sa santé mentale questionnée, ses proches veulent agir...

Tout droit venue de Grèce, où elle vit une grande partie de l'année depuis qu'elle a investi dans un nightclub, Lindsay Lohan a effectué un petit séjour en France pour la Fashion Week. Sur Instagram, elle a diffusé le 28 septembre une vidéo d'elle essayant de sauver un enfant SDF étranger. Une intervention, sous l'emprise de l'alcool, qui a inquiété ses proches.

Comme le rapporte le site TMZ, l'entourage de Lindsay Lohan a été très inquiet de découvrir la vidéo de la star de 32 ans, de toute évidence très alcoolisée. Ils font pression sur son staff pour qu'elle rentre aux États-Unis et qu'elle pose ses bagages à Cincinnati, où elle a des amis et où les paparazzi ne travaillent pas. L'ancienne star de Lolita malgré moi a quitté Los Angeles depuis quelques années après de multiples frasques et des passages réguliers devant la justice. Le problème, c'est que l'actrice tourne une nouvelle télé-réalité à Mykonos et que le tournage ne peut pas être interrompu...

Alors que Lilo semble avoir encore des problèmes personnels à régler, sa mère Dina Lohan est elle aussi dans de sales draps. TMZ dévoile qu'elle a déposé un dossier de banqueroute après avoir contracté une dette de 1,6 million de dollars qu'elle est incapable de payer. Elle doit aussi 4 651 dollars d'impôts au fisc de Californie et 9 000 à celui de New York. Sa maison de Long Island devait être mise aux enchères prochainement.