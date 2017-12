Lindsay Lohan : Sosie de sa mère de 55 ans, Dina Lohan

Comme leurs millions de fans à travers le monde, les stars célébreront les fêtes en famille ! Elles ont déjà commencé pour Lindsay Lohan, invitée de marque d'une soirée pré-Noël et Nouvel An. L'actrice de 31 ans y était accompagnée de son sosie : sa mère, la ravissante quinquagénaire Dina Lohan...

"Les chiens ne font pas des chats", dit un célèbre dicton. Dina Lohan et sa fille Lindsay en sont la parfaite illustration ! Les deux femmes ont assisté, mercredi 6 novembre, à la soirée "Unwrap The Holidays" organisée par le Daily Mail. L'événement a eu lieu au Moxy, un hôtel trois étoiles situé à Times Square, à New York.

Lindsay et Dina Lohan s'y sont rendues, toutes les deux vêtues de noir. La première, récemment soupçonnée d'avoir pris la défense du super producteur de cinéma Harvey Weinstein (accusé de harcèlement et d'agressions sexuels), portait un top transparent paré de cristaux sous un bomber en nylon. Sa maman s'est montrée plus frileuse, en enfilant un pull à col roulé et une veste en cuir.

Mère et fille ont enchaîné les poses, pour le plus grand bonheur des photographes présents, avant que Lindsay ne se prête au jeu des interviews. À Entertainment Tonight, la jolie blonde s'est décrite comme infréquentable sur le plan amoureux : "Je ne suis pas en couple. Je pense que personne ne pourrait l'être avec moi parce que je ne suis jamais là en permanence."

Lindsay Lohan a également fait l'éloge de sa vie aux Émirats arabes unis : "J'aime vivre à New York, mais j'aime la sérénité et la paix que je trouve en vivant au Moyen-Orient parce qu'il n'y a pas d'appareil photo à Dubaï et que je peux me concentrer sur ce que je souhaite faire dans la vie."