Lindsay Lohan voilée et convertie à l'islam ?

Lindsay Lohan a peut-être trouvé le moyen de racheter ses nombreux dérapages passés... en se tournant vers Dieu, et pas n'importe lequel puisqu'il se murmure que la starlette se serait tournée vers l'islam ! Les internautes posent la question de sa conversion à la religion musulmane depuis qu'elle a supprimé toutes les photos présentes sur sa page Instagram et modifié sa biographie sur l'application pour y laisser l'inscription suivante : "Salam Alaikum" ("Que la paix soit sur vous" en arabe).

Pour l'instant, l'actrice de 30 ans n'a pas souhaité commenter la rumeur, mais ce n'est pas la première fois que son éventuelle conversion religieuse défraie la chronique. La question s'était déjà posée il y a deux ans, après que la star du film Lolita malgré moi avait été photographiée le Coran à la main pendant ses heures de travail d'intérêt général à Brooklyn.

"Mes plus proches amis à Londres sont saoudiens et ils m'ont offert un exemplaire du Coran, je l'ai apporté avec moi à New York pour l'étudier. Ça a fait sens et m'a aidée à trouver de nouvelles voies spirituelles", a-t-elle expliqué lors de son passage dans l'émission turque Haber Turk l'an dernier. Invitée sur le plateau d'Oprah Winfrey trois ans plus tôt, après six passages en cure de désintoxication, elle s'était aussi décrite comme une "personne très spirituelle", en dépit des apparences.

Depuis, Lindsay Lohan semble s'être découvert une passion pour les pays orientaux. Elle a d'ailleurs célébré le nouvel an à Dubaï après avoir passé quelques jours en Turquie, où elle est apparue voilée, venant en aide aux enfants réfugiés syriens à coup de boissons énergisantes.

"Aucune attaque terroriste ne m'a empêchée, et ne m'empêchera, de retourner aider ceux qui souffrent et qui ont besoin d'aide, mais je n'ai pas encore fixé de date de retour. Ma famille me manque beaucoup mais ils me soutiennent et savent que je dois travailler, j'écris un livre et je vais bientôt commencer à tourner un film. En plus de mon investissement auprès des réfugiés", a-t-elle déclaré aux journalistes de la Page Six du New York Post en décembre dernier. Convertie ou pas, l'essentiel, c'est qu'elle ait enfin trouvé la paix, après un été chaotique marqué par l'annulation de ses fiançailles avec le riche Egor Tarabasov.

