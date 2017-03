Lindsey Vonn : Cette imposante cicatrice qui rend la bombe plus forte...

De retour sur les skis, Lindsey Vonn a récemment évoqué sa dernière opération et sa convalescence qui s'annonce plus compliquée que prévue.

"Pour les blessures au genou, je connais la routine: l'opération, c'est réparé, ensuite la longue et difficile rééducation, mais tu sais que finalement, ça ira. Or ma main, elle, va sans doute rester comme ça, c'est ce qui est le plus effrayant. Alors forcément, je me pose la question: pourquoi je prends autant de risques? Eh bien je le fais parce que j'aime skier. Je ne veux rien faire d'autre ! Je sais que j'aurais sûrement des problèmes, que j'aurais sans doute du mal à marcher en vieillissant, que ma main ne fonctionnera plus correctement. Mais j'aime ma vie, ce que je fais. C'est ce qui me pousse toujours à revenir. J'aime skier vite !", a-t-elle confié la semaine dernière au média suisse Le temps.

Pour affronter cette épreuve, Lindsey Vonn n'était pas seule mais épaulée par son très charmant petit ami Kenan Smith qu'elle fréquente depui la fin d'année dernière. La quadruple lauréate de la Coupe du monde lui témoigne régulièrement son amour, comme lorsqu'elle a posté "Merci d'être là pour me soutenir bébé" un peu plus tôt dans le mois.