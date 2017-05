Lindsey Vonn : L'ex de Tiger Woods, canon à Monaco avec son chéri

Cette semaine, l'arrestation de Tiger Woods (soupçonné de conduite sous influence de l'alcool) a fait trembler le monde du sport. Dans le même temps, son ex-compagne Lindsey Vonn poursuivait son week-end mémorable à Monaco. Grand Prix de Formule 1 et sortie en bateau étaient au menu de son passage sur le Rocher...

C'est sur invitation de l'écurie Redbull que Lindsey Vonn et son chéri Kenan Smith ont assisté au Grand Prix de Monaco. En marge de la course remportée par l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), la skieuse américaine de 32 ans a largement profité du soleil de Monte-Carlo, aussi bien sur la terre ferme qu'en bateau et jet ski.

Lindsey a partagé avec son million d'abonnés sur Instagram une photo d'elle, de dos et vêtue d'un charmant bikini rouge à bord d'un yacht. Le chanceux Kenan Smith en a fait autant.