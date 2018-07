Line Renaud a 90 ans : "Ça me secoue quand je pense à Maurane partie à 57 ans"

Ce lundi 2 juillet 2018, Line Renaud a 90 ans. Demain soir, France 2 lui consacre une émission spéciale, Bon anniversaire Line, présentée par son ami Stéphane Bern et enregistrée il y a quelques jours à Bobino. Le Figaro dresse un grand portrait de l'artiste dans son édition du jour tandis que pour Le Parisien, Line ouvre les portes de La Jonchère, la maison qu'elle a construite avec son mari Loulou Gasté à Rueil-Malmaison, il y soixante-dix ans.

En plus de raconter l'histoire de sa maison, Line Renaud a sorti pour Le Parisien quelques-uns de ses objets fétiches. Entre une photo de son regretté Loulou et une effigie de Sainte-Thérèse, la comédienne montre ce coeur bleu en cristal de Baccarat que lui a offert son filleul Johnny Hallyday. Le voir partir l'a beaucoup chagrinée, tout comme la mort accidentelle de Maurane : "90 ans, ça me secoue. Quand je pense à Maurane qui est partie à 57 ans, je me dis : quelle chance j'ai eue... D'être si bien aussi. Si j'étais gâteuse, sans qualité de vie, je ferais comme Pierre Bergé. Il avait tout prévu au cas où en Suisse", raconte celle qui a travaillé de longues années avec Bergé pour le Sidaction et qui est la marraine de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité.

Ce lundi soir, Line Renaud célèbre son 90e anniversaire dans Paris entourée de 200 invités. Mardi, les téléspectateurs de France 2 se joindront à la fête. "Je dis merci la vie, résume Line dans Le Parisien. On a tellement d'opportunités en quatre-vingt-dix ans de ne plus être là, les maladies, les accidents, la guerre... C'est un miracle d'être là. C'est un combat, la vie, je suis passée à travers les gouttes. J'ai failli mourir plusieurs fois."

Line Renaud a conscience de sa chance et d'avoir été protégée. Elle se souvient, par exemple, de cet accident de vélo lorsqu'elle avait 12 ans. C'était pendant la guerre, raconte Le Figaro. Avec son cousin Pierrot, ils rentrent à vélo d'Armentières à Nieppe, où elle habite. Lui continue sa route. "Un avion anglais mitraille une ambulance allemande. L'adolescent meurt sur le seuil de sa maison." Line, elle, est renversée par un camion, son vélo est broyé. "Je me suis dit que si je ne devais pas mourir là... Je pense être protégée, raconte-elle dans Le Parisien. Est-ce le Grand Coordinateur ? Depuis que maman et Loulou sont là-haut, ce sont eux deux qui veillent sur moi, bien sûr !"