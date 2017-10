Line Renaud, à Las Vegas lors de la fusillade : "On est tous sous le choc"

Line Renaud se trouvait à Las Vegas lorsqu'une fusillade mortelle a éclaté au Festival Route 91 Harvest, dimanche 1er octobre 2017, faisant 59 morts et plus de 500 blessés.

De passage à Sin City pour inaugurer une plaque de rue à son nom, l'actrice et chanteuse française était chez des amis au moment du drame, comme elle l'a confié à nos confrères du magazine Paris Match. "En voiture, sur la route du retour, un proche a appelé pour nous dire : 'Surtout n'allez pas sur le Strip, n'allez pas sur le Strip !' Nous avons essayé de rentrer au Caesars Palace [où elle était logée, NDLR], mais tout était fermé, avec des policiers devant. A cet instant, comme le tireur n'avait pas été retrouvé, il pouvait être en ville. Il y avait des cars de police devant chaque casino", a-t-elle déclaré au surlendemain de l'attaque.

Abasourdie, Line Renaud a finalement été hébergée chez des amis, où elle en a profité pour rassurer ses proches avant de suivre de très près le déroulé des événements. "On est tous sous le choc. Las Vegas est une ville de soleil, les gens viennent de tous les Etats-Unis, avec leurs enfants. Il y a beaucoup de familles contrairement à autrefois. Ils ont dans le coeur de passer un bon moment, et d'un seul coup il y a un massacre comme ça...", a-t-elle poursuivi.

Mais de cette attaque tragique, Line Renaud retient également des "réactions extraordinaires de solidarité". "Il y avait des kilomètres et des kilomètres de file d'attente pour donner son sang. A tel point que les autorités ont dit de ne plus aller donner son sang pendant 48 heures. (...) C'est une ville K.O. mais qui commence à secouer à nouveau ses ailes. Le monde est fou mais on ne peut pas arrêter de vivre", a-t-elle conclu avec justesse.