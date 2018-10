Line Renaud, au bord des larmes, révèle pourquoi elle n'a jamais eu d'enfant

Dimanche 30 septembre, Line Renaud était l'invitée de Laurent Delahousse dans Un jour, un destin sur France 2. Face à l'animateur et compagnon d'Alice Taglioni, l'iconique Line s'est confiée sur sa carrière, mais aussi sa vie de famille et notamment un sujet qu'elle évoque très rarement : l'absence d'un enfant biologique.

Sans fard, mais avec beaucoup d'émotion et la gorge nouée, elle s'est confiée. "J'ai eu une fausse couche, un avortement mal fait, j'ai frôlé la septicémie et donc, ça m'a marqué. C'est la chose qui, jeune, m'a probablement fait le plus mal", a expliqué Line Renaud. Une révélation déchirante qui expliquerait pourquoi elle n'a jamais eu d'enfant, en dépit notamment d'une très belle histoire d'amour avec le compositeur français Loulou Gasté.

Pour autant, Line Renaud sera la "mère adoptive", un "maman bis" pour de célèbres personnalités. Laurent Delahousse va ainsi citer Claude Chirac, Muriel Robin et bien sûr Johnny Hallyday dont elle était la marraine. "Je n'ai pas eu le mal de les élever, mais j'aurais bien aimé. Ce sont vraiment mes filles. L'ainée, c'est Claude parce qu'elle est arrivée la première, elle avait 15 ans et Muriel est rentrée dans ma vie un petit peu plus tard en 98", a conclu la célèbre meneuse de revue et actrice de 90 ans, avant de se montrer très émue à l'évocation de Jean-Philippe Smet, "un enfant qui l'est toujours resté" selon sa marraine, persuadée qu'il allait devenir une star dès qu'elle l'a vu la première fois en studio.