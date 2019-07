Line Renaud fête ses 91 ans avec ses amis stars, Laeticia Hallyday la célèbre

Le 13 avril 2019, Line Renaud a été victime d'une chute dans son jardin. Beaucoup de peur et un peu de mal puisque la chanteuse, meneuse de revue et comédienne s'est cassé la cheville. Cette blessure l'a contrainte à se retirer de la scène médiatique durant plusieurs semaines.

Le 2 juillet, Line Renaud a donné de ses nouvelles, une date qui ne doit rien au hasard puisqu'elle a fêté ses 91 ans ce jour-là. Et quel plus cadeau que de pouvoir enfin rentrer chez elle. "Je suis enfin de retour à la maison, la cheville brisée ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir ! Mes enfants de coeur, Muriel, Claude et Dany m'y attendaient pour fêter mes 91 ans, quel bel anniversaire ! Que c'est bon d'être en famille !!", a-t-elle fait savoir sur son compte Twitter. Un message accompagné d'une photo, sur laquelle Line Renaud apparaît entourée de Muriel Robin, de Dany Boon, mais aussi de Claude Chirac, la fille de Bernadette et Jacques Chirac. Souriante, la comédienne semble particulièrement émue de ces belles présences pour son anniversaire.