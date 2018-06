Line Renaud, l'affaire Hallyday : "S'il voit ça, Johnny doit être malheureux"

Line Renaud était la marraine de Johnny Hallyday dans le métier. On se souvient encore tous de ses mots bouleversants prononcés à la Madeleine, le 9 décembre 2017, pour les obsèques du rockeur : "Je ne peux pas croire être dans cette situation, avait déclaré Line. Tu vois, le destin en a voulu autrement, mais le contraire aurait été plus logique." Mardi 3 juillet 2018, à l'occasion de son 90e anniversaire, France 2 lui prépare une soirée surprise à Bobino présentée par Stéphane Bern. En prévision de cette célébration, Line Renaud a accepté de se confier aux magazines Télé Câble Sat et Télé Loisirs. Quand le sujet Hallyday arrive sur le tapis, l'actrice et chanteuse prend de la hauteur et se veut d'une extrême prudence.

L'affaire du testament ? Ce n'est pas son sujet : "Je ne m'en mêle pas, répète Line Renaud dans Télé Câble Sat. À eux de régler leurs affaires en famille. On n'a pas le droit de s'exprimer, on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Il faut les laisser en paix. Mais une chose est sûre, il y avait beaucoup d'amour entre Laeticia et Johnny." Pour Télé Loisirs, Line est plus diserte sur cette guerre d'héritage tout en gardant la même position impartiale : "Ça continue de me choquer. C'est la raison pour laquelle je n'en parle jamais. Il y a plein de choses que l'on ignore.... Les histoires de famille, ça doit rester en famille. Tout le monde s'en mêle, j'entends tout et n'importe quoi. Certains parlent sans même le connaître ! Ça me déplaît. Je pense à Johnny. Je me dis que s'il voit ça de là-haut, il doit être très malheureux..."

Certains parlent sans même le connaître ! Ça me déplaît

Line Renaud ajoute que le rockeur lui manque infiniment. C'est d'ailleurs chez lui, à Marnes-la-Coquette, qu'elle avait célébré son 88e anniversaire, le 5 juillet 2016, entourée notamment de ses amis Muriel Robin, Vanessa Paradis et Dany Boon mais aussi du futur couple présidentiel Emmanuel et Brigitte Macron. Et c'est l'année suivante que Line a reçu le cadeau le plus touchant de sa belle carrière, une rue à son nom à Las Vegas : "La Line Renaud Road. De mon vivant. C'est incroyable", commente, encore émerveillée, l'artiste de music-hall qui s'est produite à Vegas dans les années 1960.

Dans les pages de ces deux magazines télé, Line Renaud évoque également son retour à la télévision dans un téléfilm qu'elle tourne actuellement pour France 3, Meurtres à Brides-les-Bains, dans lequel elle interprète une journaliste à la retraite mêlée à plusieurs morts suspectes.