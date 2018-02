Line Renaud, le clan Hallyday déchiré : "Ça ferait beaucoup de chagrin à Johnny"

Pour la première fois depuis l'affrontement familial qui déchire le clan Hallyday autour de la succession de Johnny, la marraine de coeur du regretté chanteur, Line Renaud, s'est exprimée dans la presse. Interviewée dimanche 18 février 2018 dans les colonnes du journal Le Parisien, la chanteuse de 89 ans implore de préserver le souvenir de son ami disparu. "Il faut laisser Johnny en paix", a-t-elle confié.

Douce et pudique, la fondatrice du Sidaction a expliqué qu'elle n'avait pas "à prendre parti, à intervenir" dans un litige difficile qui ne concerne que la famille. "C'est terrible. Ces choses-là auraient dû se régler en famille. (...) Cela va durer des années, cela va faire 'Dallas' et coûter des millions en avocats des deux côtés. Je pense que cela ferait beaucoup de chagrin à Johnny de voir ça", déplore-t-elle.

On ne sait rien de ce qui s'est passé

Alors que les médias scrutent et décortiquent les moindres détails des différents testaments rédigés par Johnny Hallyday (seul le dernier, rédigé en 2014 en vertu de la loi californienne, compte et est aujourd'hui contesté par Laura Smet et David Hallyday, déshérités au seul profit de Laeticia et de ses filles Jade et Joy), Line Renaud a tenu à rappeler qu'il ne s'agissait que de la partie visible de l'iceberg. "On ne sait rien de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Je n'ai heureusement jamais parlé d'héritage avec Johnny et Laeticia. Cela ne me regardait pas. Tout ce que l'on apprend depuis une semaine, je le découvre comme tout le monde", a-t-elle ajouté.

La légendaire chanteuse et actrice a terminé son entretien en ayant une pensée pour toute la famille. "Depuis quelques années, j'ai eu moins d'opportunités de rencontrer Laura et David que Laeticia, que je voyais toujours avec Johnny. Mais ce n'est pas pour autant que je n'apprécie pas Laura et David. Je ne les juge pas, je ne juge personne. La sagesse est qu'ils s'arrangent entre eux. J'espère qu'il est encore temps", a-t-elle très justement conclu.