Line Renaud : Ses 90 ans avec les stars, de Patricia Kaas à Muriel Robin

Ce n'est plus une liste d'invités mais le bottin mondain ! Lors de la soirée d'anniversaire de Line Renaud, sur la péniche Pavillon Seine (du groupe Potel et Chabot) on a vu défiler un très impressionnant parterre de stars aussi bien du monde de la musique que du cinéma ou de la télévision et même de la politique.

La guest list est à donner le tournis, jugez un peu : Patricia Kaas, Muriel Robin et sa compagne Anne Le Nen, Catherine Lara, David de Rothschild, Nonce Paolini avec sa femme Catherine Falgayrac, Mimie Mathy et son mari Benoist Gérard, Lise Safra, Nicole Sonneville, Michèle Alliot-Marie et son compagnon Patrick Ollier, Samuel Labarthe, Niels Arestrup avec sa femme Isabelle Le Nouvel, Pascal Obispo (son complice du Sidaction) avec sa femme Julie Hantson, Jean-Louis Debré et sa femme Valérie Bochenek, Dominique Besnehard, Laurent Gerra et sa compagne Christelle Bardet, Thierry Fremaux ou encore Jean-Luc Azoulay, Dominique Desseigne et sa compagne Alexandra Cardinale, Guy Savoy, Sonia Mabrouk, Philippe Besson, Nathalie Garçon, Jean-Marie Duprez, Laurent Delahousse et sa compagne Alice Taglioni, Bernard Cazeneuve et sa femme Véronique, Franck Jeantet (PDG Potel et Chabot)...

Vous en voulez encore ? Il y avait aussi Michèle Bernier, Michèle Laroque et son compagnon François Baroin, Christophe Castaner (Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement), Alain Terzian et sa femme Brune de Margerie, Ladislas Chollat, Virginie Lapp, Martin Bouygues et sa femme Melissa, Aymen, Dominique Segall, Jérôme Seydoux, Dominique Ouattara et sa fille Nathalie Folloroux, Gilles Bouleau et sa femme Elizabeth Tran-Bouleau, Jérôme Commandeur, Claude Chirac accompagnée de son mari Frédéric Salat-Baroux et son fils Martin Rey-Chirac, Franck Jeantet, Agnès Buzyn (la décriée ministre des Solidarités et de la Santé et son mari Yves Levy), Orlando, Sylvie Rousseau ou encore Olivier Royant, Annie Cordy, Dany Boon (qui a fait tourner Line Renaud il y a quelques mois dans La Ch'tite Famille), Amir, Laurence Piquet, Levon Sayan, Nicolas Bedos, Catherine Ceylac, Jean-Claude Narcy, Alex Lutz, Patrick de Carolis et sa femme Carol Ann, Vincent Dedienne, la maire de Paris Anne Hidalgo (qui a prononcé un discours et remis une médaille à Line) et son mari Jean-Marc Germain, Peggy Selesner et Gary Selesner (président du Caesars Palace, la star a donné son nom à une rue donnant accès au casino à Las Vegas), Claire Chazal, Jean Reno et sa femme Zofia Borucka, Alice Bertheaume, Laurent Gerra et sa compagne Christelle Bardet, la chef Marie Soria, Marc Tessier, Claude Sérillon, Marc-Olivier Fogiel et son mari, Anne Holmes, Emmanuel Chain, Jean-Claude Camus, Jean-Marc Dumontet...

Chico et The Gypsies ont assuré en partie l'ambiance musicale alors que plusieurs invités sont aussi montés sur scène pour pousser la chansonnette et, outre le repas, une énorme pièce montée a été servie aux convives !

Les téléspectateurs de France 2 pourront découvrir, ce mardi 3 juillet à 20h55, l'émission Bon anniversaire Line, enregistrée à Bobino dans le 14e arrondissement de Paris.

Thomas Montet