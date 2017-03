Line Renaud très émue à l'Élysée, Pascal Obispo témoin avec sa charmante Julie

Après avoir ravi les téléspectateurs de France 3 hier soir (jeudi 23 mars) dans le téléfilm Rappelle-toi, Line Renaud sera sur France 2 demain. C'est sous son oeil bienveillant que plus de 200 artistes et danseurs reprendront les plus belles chansons des bals d'hier et d'aujourd'hui sur France 2 pour la grande soirée Tous au Moulin-Rouge pour le Sidaction diffusée à partir de 20h55 sur France 2. Shy'm, Alizée, Fauve Hautot et la troupe de Saturday Night Fever ou encore Camille Lou, Muriel Robin et Liane Foly se mobilisent.

L'an dernier, le Sidaction avait permis la collecte de 4,21 millions d'euros de promesses de dons au cours des trois jours de sensibilisation. Cette année encore, il faudra composer le 110 pour faire de nouveaux dons.

Olivia Maunoury