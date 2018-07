Linkin Park : Un an après son suicide, l'émouvant hommage à Chester Bennington

Un an après, comment oublier ? Au premier anniversaire de la mort de Chester Bennington, chanteur de Linkin Park qui s'est suicidé le 20 juillet 2017 à l'âge de 41 ans, ses anciens compagnons de route avaient le coeur bien lourd et l'ont exprimé en quelques lignes très touchantes parues sur le site officiel du groupe.

"À notre frère Chester. Cela fait un an que tu nous as quittés – une alternance surréaliste de deuil, de chagrin, de déni et d'acceptation. Et pourtant c'est comme si tu étais encore tout proche, nous entourant de ta mémoire et de ta lumière. Ton esprit unique en son genre a généré une empreinte indélébile dans nos coeurs – nos blagues, notre joie et notre tendresse. À jamais reconnaissants pour l'amour, la vie et la passion créatrice que tu as partagés avec nous et avec le monde. Tu nous manques plus que les mots peuvent le dire. Love, M, J, D, R, B #MakeChesterProud #320ChangesDirection", dit le message rédigé par Mike Shinoda, Joe Hahn, Dave Farrell, Rob Bourdon et Brad Delson, et accompagné sur Instagram d'une photo de Chester Bennington sur scène.

Le hashtag "#320ChangesDirection" fait référence à l'initiative que les membres de Linkin Park se sont fait un devoir de promouvoir depuis la disparition de Chester et qui a vocation à aider ceux qui cherchent des réponses en matière de santé mentale et de lutte contre les addictions face aux difficultés de leurs proches. En mettant fin à ses jours, Chester Bennington avait mis un terme à des années de souffrance, aux prises avec dépression et addiction. C'est aussi le message qu'a fait passer récemment sa veuve Talinda, qui a eu trois enfants de lui (Chester était aussi le père de trois autres enfants, issus de précédentes relations), au cours d'une intervention radio sur Fox 11 News, disant aux auditeurs : "Vous n'êtes pas seul, vous pouvez vous faire aider."